‘Vermogensbeheerder BlackRock overweegt bod op Credit Suisse’

Brabantse multimiljo­nair en PS­V-top­man koopt BrandLoyal­ty (bekend van de voetbal­plaat­jes) terug

Multimiljonair Robert van der Wallen koopt het bedrijf BrandLoyalty terug. De Brabander richtte dat bedrijf - met hoofdkantoor in Den Bosch - zelf op in 1995 en was jarenlang directeur. In 2013 verkocht hij het voor honderden miljoenen aan het Amerikaanse bedrijf Alliance Data Systems (ADS), dat we kennen van de Air Miles. Tot 2016 hield hij aandelen.