Verre reizen weer iets gemakkelijker: verzekeraar dekt ook ‘oranje’ gebieden

Metaalbe­drijf Esdec uit Deventer zou beursgang overwegen

6 september Het Deventer metaalbedrijf Esdec, specialist in montagesystemen voor zonnepanelen, zou zich voorbereiden op een beursgang, meldt het FD. De onderneming is al marktleider in de Benelux en Amerika. En maakte in eerdere berichten in de Stentor er al geen geheim van hard door te willen groeien.