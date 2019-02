Vertrek Honda staat los van brexit, zegt Honda

Verwoestend nieuws voor de stad, noemen lokale politici in Swindon de sluiting van 'hun' Hondafabriek. Zo'n 3500 mensen verliezen hun baan, en dat kan nog verder oplopen, schrijft de directeur van de Britse Kamer van Koophandel in een reactie. ,,De sluiting heeft enorme impact. Niet alleen op het personeel van Honda, maar ook op alle toeleveranciers van de fabriek. Er is een groot netwerk van regionale leveranciers die zich nu allemaal enorme zorgen zullen maken over hun zakelijke vooruitzichten.”



In Downing Street is het vertrek van Honda ook hard aangekomen. ,,Een vernietigend besluit. Een bittere klap", noemde Greg Clarke, de minister van Economische Zaken het. Premier May zei in een reactie diep bezorgd te zijn, en steunt plannen voor een oprichting van een taskforce die ontslagen werknemers moet bijstaan.



Honda zegt dat de stap niets met het Britse vertrek uit de EU te maken heeft. ,,Dit is niet brexit-gerelateerd", meldt adjunct-directeur Ian Howells. ,,We nemen dit besluit als gevolg van wereldwijde veranderingen in de auto-industrie. We moeten snel handelen en onze auto's elektrisch maken: dat vragen onze klanten en de wetgeving van ons."