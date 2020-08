Vervroegde doodsstrijd van een geplaagde sector: ‘Nertsenhouderij moet en zal kapot’

In het kantoortje van Buurtzorg in Gemert gaan vijf paar schouders omhoog. Zorgen vanwege corona-besmetting door nertsen? Nee hoor, zeggen de wijkverpleegsters in koor, ook van de kwetsbare ouderen die ze dagelijks bezoeken hebben ze nimmer dergelijke geluiden opgevangen.



Op 27 besmette nertsenhouderijen in en rond de Peel zijn inmiddels een slordige 1,3 miljoen dieren geruimd. Het zwaartepunt ligt in Gemert-Bakel, de ongekroonde nertsenhoofdstad van Nederland. Maar ook in de Ruijschenberg, het woonzorgcentrum voor ouderen in het hart van het dorp, leeft dat niet. ,,Mensen hebben te doen met de nertsenhouders, dat wel”, zegt locatie-coördinator Paul Janssen.