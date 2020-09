Verzekeraar Vivat wil tot 500 banen schrappen

Truckbou­wer Scania krabbelt overeind, maar corona zorgt wel voor de hardste dreun in 130 jaar

7 september Vrachtwagenbouwer Scania ziet ‘voorzichtig herstel’ van de coronacrisis, maar spreekt per saldo nog steeds van ‘een flinke dreun’. Het concern kondigde in juni aan wereldwijd 5000 banen te schrappen. Dat blijft zo. Hoeveel banen in Zwolle op het spel staan in nog onduidelijk.