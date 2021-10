Victor was bijna failliet, had een tumor én maakte Snappcar groot: ‘Ik zoek vaak de grens op’

,,Als veel mensen hun huis willen delen, waarbij vreemden allerlei capriolen in je bed uithalen, dan zou het delen van auto’s zeker een succes worden. In het buitenland was autodelen al in opkomst. We keken goed naar Airbnb dat een groot deelplatform voor huizen had en dachten: dat kunnen we beter’’, vertelt Victor van Tol (47) met pret in zijn ogen.