Vijftig winkels D-reizen heropenen op 1 juli

D-reizen had vlak voor het bankroet nog 285 reisbureaus. Volgens Van Deursen is het de bedoeling dat er uiteindelijk 150 winkels worden heropend. ,,Dat gaat stapsgewijs. Na de eerste week van juli hopen we op honderd winkels te zitten en zo komen er elke dag meer bij. We beginnen komende maandag met een testwinkel, want we moeten heel wat herstellen, opnieuw installeren en vervangen. Denk bijvoorbeeld aan telefoonlijnen en ICT.’’ In welke plaats de testwinkel wordt geopend, kan Van Deursen nog niet zeggen. ,,We hebben drie kandidaten, de knoop is nog niet doorgehakt.’’

Nieuw contract

Het vinden van voldoende personeel is volgens de nieuwe eigenaar niet zo'n probleem. ,,Gelukkig zijn het bijna alleen maar medewerkers van het oude D-reizen die we een nieuw contract kunnen aanbieden. We zetten in op de terugkeer van 450 van de 1100 medewerkers.’’

Bij zo'n 135 reisbureaus die sinds april zijn gesloten, prijkt straks dus niet langer D-reizen op de gevel. Van Deursen: ,,Nee, sommige locaties zijn inmiddels verhuurd aan een andere partij of het is voor ons lastig om een nieuw contract met de pandeigenaar te sluiten.’’ Het is de bedoeling dat alle winkels een opfrisbeurt krijgen, de kans is groot dat het logo ook verandert. ,,Ik vind het huidige logo wat kil overkomen. Het lijkt een beetje op het ING-logo, nogal zakelijk. Maar goed, gezien de tijd van het jaar ligt de prioriteit nu eerst bij heropening van winkels en site. De inrichting komt daarna.’’

Kort geding

De curatoren die het faillissement afwikkelen, spanden vorige maand nog een kort geding aan tegen de oud-directie van D-reizen. Inzet was het gebruik van de naam D-reizen, waarop de voormalige directie het pandrecht had gevestigd. De rechter oordeelde in het voordeel van de curatoren. Ook is er nog een onderzoek gaande naar een onbekend bedrag aan terugbetalingen dat spoorloos is.

Volledig scherm Marc van Deursen, topman van Prijsvrij. © copyright Marc Bolsius