Vliegvakanties in een week tijd tien procent duurder

Dat blijkt uit een analyse van pakketreizen door review- en boekingssite Zoover. Het bedrijf vergeleek de prijzen van duizenden pakketreizen van verschillende aanbieders zoals Tui, Corendon en Zoover zelf. Sinds het kabinet vorige week dinsdag versoepelingen van het reisadvies aankondigde, springen steeds meer landen en eilanden op code geel en stromen de boekingen binnen bij de reisorganisaties.

,,Dat leidt sinds een week tot een stijging van de prijzen van vliegvakanties en pakketreizen naar het buitenland. Uit de data blijkt dat vliegtuigmaatschappijen en reisorganisaties meerdere keren per dag hun prijzen aanpassen. Dat gebeurt beduidend vaker dan voor corona’’, zegt directeur Judith Eyck van Zoover.

Schaars

Vliegreizen naar Spanje, waar de Canarische Eilanden, Ibiza en Mallorca op geel staan, stijgen het minst in prijs: minder dan 1 procent. De prijs van een reis naar Griekenland, waar alle eilanden behalve Kreta code geel hebben, is met 5 procent gestegen: van gemiddeld 1670 naar 1750 euro. Reizen naar Portugal, dat in zijn geheel code geel heeft, zijn in prijs met gemiddeld 800 euro gestegen, blijkt uit de data.

,,Het aanbod van reizen naar Portugal is schaars, terwijl er een relatief grote vraag is. Portugal is daarnaast ook al langere tijd positief in het nieuws. Wij zien zelf ook dat relatief veel bezoekers Portugal boeken op onze website”, zegt directeur Judith Eyck van Zoover. Nederlanders mogen overigens wel naar Portugal reizen, maar moeten nog steeds veertien dagen in quarantaine vanwege het hoge aantal besmettingen in ons land.

Quote Het aanbod van reizen naar Portugal is schaars, terwijl er een relatief grote vraag is. Portugal is daarnaast ook al langere tijd positief in het nieuws Judith Eyck van Zoover

Na de persconferentie van 16 februari zag Eyck hetzelfde effect. ,,Omdat er meer perspectief werd geboden voor de zomervakantie, nam de vraag toe en stegen de prijzen. Die vraag doofde enkele dagen later weer uit toen de vooruitzichten negatief werden bijgesteld. Nu is er wel weer perspectief en kun je de situatie nog het beste vergelijken met een regenachtige zomer. Ook dan stijgt de vraag naar vliegvakanties naar de zon in korte tijd en daardoor stijgen ook de prijzen.’’

Meevallen

Deze week stijgt niet alleen de prijs, maar is ook de ingekochte capaciteit van veel aanbieders beperkt. Schaarste drijft een prijs op. Eyck: ,,Ik vind de stijging persoonlijk nog erg meevallen. Ik denk wel dat de prijzen in de komende weken verder gaan stijgen als de versoepelingen toenemen en de vraag verder stijgt.”

Volledig scherm De verwachting is dat door het relatief krappe aanbod en de grotere vraag de prijzen van pakketreizen verder zullen stijgen. © ANP

Zoover ziet dat de totaalprijs van vakanties stijgt omdat zowel hotels als luchtvaartmaatschappijen hun prijzen aanpassen aan de toenemende vraag. Eyck denkt niet dat organisaties hun prijzen verhogen om de verliezen van de lockdown terug te verdienen. ,,Als een organisatie daardoor de prijzen zou verhogen, wordt daar niet meer geboekt. Er wordt gewoon wat minder gestunt met prijzen. Ik verwacht dat mensen wel begrijpen dat stunten met prijzen nu niet wenselijk is voor de reisindustrie. Mensen hebben gespaard en we zien ook dat er luxere vakanties worden geboekt. Dus ze zijn zeker bereid wat meer uit te geven voor hun vakantie.’’

Afgelopen zaterdag versoepelde de overheid het reisadvies voor een reeks landen in en buiten Europa. Het gaat onder meer om de Antillen, Portugal, Ierland, Finland, Thailand, Balearen, Canarische Eilanden en veel Griekse eilanden. Het aantal vluchten dat deze maand geboekt is voor de komende zomervakantie is nu al weer nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2019, voor corona.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken

Bekijk onze video’s over het coronavirus: