Voedselsector krimpt met 4 procent dit jaar, herstel pas na 2021

Amazon wil 7000 extra vaste werknemers in Groot-Brittannië

3 september Webwinkel Amazon is van plan in Groot-Brittannië 7000 extra vaste werknemers in dienst te nemen om zo aan de sterk stijgende onlineverkopen vanwege de coronacrisis te kunnen voldoen. Daarmee zou het Britse personeelsbestand van het Amerikaanse Amazon stijgen naar meer dan 40.000.