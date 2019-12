Voor miljoenen gedupeerde beleggers eisen dat Canada ‘overleden’ cryptobankier opgraaft

Toen de beleggingsbaas in India onverwachts het loodje legde, bleek een laptop met daarop een digitale portemonnee waarin de digitale valuta was opgeslagen niet meer toegankelijk. De Canadees had de wachtwoorden van het apparaat meegenomen in zijn graf. Zowel Cottons vrouw als ook de medewerkers van het cryptobedrijf konden er met geen mogelijkheid bij. Klanten konden naar hun digipoen fluiten.



Het drama werd zo mogelijk nog groter toen bleek dat het geld, deels of helemaal, verdwenen was. ,,De voorraad is niet toegankelijk en een deel is mogelijk verdwenen’’, liet de treurende Robertson doorschemeren. De klanten van QuadrigaCX schreeuwden online moord en brand. ‘Oplichters!’, klonk het. Er was weinig vertrouwen dat het bedrijf alles op alles zou zetten om hun geld terug te halen en zelfs aan Geralds dood werd getwijfeld.