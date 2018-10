Voor Open Huizen Dag moet je vooral in Noord-Brabant en Gelderland zijn

Nu minder huizen in de verkoop staan, valt er ook op Open Huizen Dag weinig te gluren voor potentiële kopers. Deze zaterdag zetten nog maar zo'n 13.000 verkopers de deuren van hun stulpje open. Vooral Noord-Brabant en Gelderland zijn goed vertegenwoordigd.

‘Voor ons hoeft het niet zo nodig, die Open Huizen Dag. We raken onze woning zo ook wel kwijt’, hoorde makelaar Anton van Heeswijk uit Tilburg laatst nog van een klant.

Een paar jaar geleden zag de gemiddelde woningverkoper deelname nog als bittere noodzaak. Het was een laatste redmiddel voor woningeigenaren die hun huis aan de straatstenen niet kwijt konden, weet Van Heeswijk.

Tegenwoordig verkoopt een huis zich bijna vanzelf en zijn woningeigenaren er niet echt meer voor in om de koffie en appeltaart klaar te zetten en bezoekers rond te leiden in hun woning.

Dat die animo afneemt blijkt maar uit de cijfers van het aantal deelnemers aan de Open Huizen Dag. In 2012 deden nog zo'n 50.000 woningverkopers mee, twee jaar geleden kwam dat uit op 29.000 en nu zijn dat er nog maar 13.000.

De meeste van die deelnemers blijken volgens een inventarisatie op Funda te vinden in Noord-Brabant: 2229. Gevolgd door Gelderland met 2128 huizen en Zuid-Holland met 2011.

'Brabantse gezelligheid'

Of het relatief hoge aantal Brabantse deelnemers iets te maken heeft met de 'Brabantse gezelligheid', sluit de Tilburgse makelaar Van Heeswijk zeker niet uit. Máár een belangrijkere reden is, volgens hem: Noord-Brabant is de provincie met het op een na grootste aandeel te koop staande huizen.

Van de ruim 100.000 woningen op Funda staan liefst 18.257 woningen te koop in die provincie. Ook Gelderland (13.683) en Zuid-Holland (20.288) zijn goed vertegenwoordigd. Niet zo geheel verrassend dus dat juist deze provincies uitschieters zijn.

Hoewel woningen makkelijk van de hand gaan, raden makelaars zoals Van Heeswijk de woningverkopers aan om gewoon te blijven meedoen met Open Huizen Dag. ,,Vooral eigenaren die net hun huis te koop hebben gezet, is deze dag interessant. Hun huis is meteen vol met kijkers en die kijkers krijgen het gevoel dat ze in een gewild huis rondlopen en niet lang moeten wachten met het uitbrengen van een bod.''

Steven Lagerwei van makelaarskantoor de Hoekstra en Van Eck Groep uit de regio Gelderland houdt er precies dezelfde strategie op na. Hij ziet het niet alleen als mooie promotiedag voor huizen die net op de markt zijn gekomen. ,,Ook woningen die al een paar maanden op Funda staan, krijgen zo de kans om nog eens belicht te worden'', zo vult hij aan.

Geen gebrek

Aan bezoek is er sowieso geen gebrek. Want het aantal deelnemers aan de Open Huizen Dag mag dan de laatste jaren zijn afgenomen, het aantal bezoekers is die jaren redelijk stabiel gebleven. Volgens cijfers van de makelaars kwamen op de laatste editie in het voorjaar zo'n 100.000 mensen af.

De verwachting is dat dit aantal deze zaterdag ongeveer op hetzelfde uitkomt. Mooi meegenomen, reageert makelaar Lagerwei: ,,Als er minder huizen te bezichtigen zijn, kun je ervan uitgaan dat meer bezoekers op één woning afkomen.''

Daar zit overigens wel een risico aan: een overvol huis. Om te voorkomen dat er in één klap twintig mensen in de huiskamer staan of kijkers rijen dik voor de deur staan, springen de makelaars van De Hoekstra en Van Eck bij sommige klanten bij. ,,Je wilt als verkoper natuurlijk niet voor nare verrassingen komen te staan.''