'VW-baas vooraf op de hoogte van schandaal met sjoemelsoftware in VS'

Een voormalige medewerker van de Duitse automaker meldde het OM in Braunschweig dat hij op 13 september 2015 een document had opgesteld waarin werd benoemd dat VW de volledige geloofwaardigheid bij Amerikaanse autoriteiten verloren had.



Diess werkte toen overigens pas net bij Volkswagen. Hij kwam in de zomer van 2015 over van BMW om bij Volkswagen directeur te worden van het Volkswagen-merk. Het bedrijf stond toen op het punt om te worden aangeklaagd.



De oud-medewerker zou het document op 14 september hebben overhandigd aan Diess. Vier dagen later kwam de kwestie aan het licht. Het sjoemelschandaal heeft de automaker al miljarden aan boetes en schikkingen gekost.