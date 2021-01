Waarde landbouwexport ondanks corona naar recordhoogte

De landbouwexport kwam vorig jaar naar schatting uit op een waarde van 95,6 miljard euro, 1 procent meer dan in 2019. Daarvan is 68,3 miljard euro export van Nederlandse makelij en 27,3 miljard euro wederuitvoer. De waarde van de landbouwexport van Nederlandse makelij is met 0,6 procent gekrompen. Het CBS maakt wel de kanttekening dat de ramingen door de coronacrisis met meer onzekerheid zijn omgeven dan in andere jaren.

Sierteelt, zoals bloemen en planten, was het belangrijkste exportproduct met een waarde van 9,5 miljard euro. Dat is 0,3 procent meer dan in 2019. Volgens het CBS had de sierteeltexport het in de eerste maanden van de coronacrisis heel lastig, en herstelde daarna. De export van vlees, zuivel, eieren en groenten daalde vorig jaar tussen de 3 en 4 procent.