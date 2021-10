Waarom Coolblue wéér de beurs niet op gaat: ‘Beleggers twijfelen over prijs’

Minder diensten geëxpor­teerd naar Duitsland in eerste helft 2021

8 oktober In de eerste helft van het jaar heeft Nederland 7 procent minder diensten naar Duitsland geëxporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Duitsland nam voor 11,1 miljard euro aan Nederlandse diensten af, terwijl dat een jaar eerder 11,9 miljard euro was. Frankrijk, Italië en Spanje namen ook minder diensten af van Nederland, maar niet zoveel minder als Duitsland.