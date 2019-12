Waarom deze zorgverzekeringspecial? Een woord vooraf

Zorgverzekeringspecial

Dit verhaal is onderdeel van onze special. Alle verhalen vind je in de bijlage van de krant van 10 december 2019 of in ons online dossier. Mijn opa, naar wie ik vernoemd ben, was boer. Zijn ouders stierven jong, opa kreeg op zijn 21ste de zorg over de boerderij en nog acht zusjes en broertjes, en begon al snel aan zijn eigen gezin. Een talrijk gezin, met vijftien kinderen, ‘en niet één dooie’ werd daar trots aan toegevoegd. Oma’s hart stopte in 1967, het leven van opa eindigde in 1971, opgevreten door kanker.

Opa was niet verzekerd. Hij was goed met geld, zat ook in het bestuur van de lokale Boerenleenbank (de ‘bo’ van de latere Rabobank). Ziekte in zijn gezin en een boerderijbrand betaalde hij uit eigen zak. Verzekeraars, vond hij, waren misschien prima voor anderen, hij kon het op zijn manier beter verdienen.

Iedere Nederlander heeft nu een verplichte zorgverzekering. Maar ook nu kan het geen kwaad om scherp te blijven op nut, noodzaak en kosten daarvan. Het is een cijfer van vorig jaar, maar 72 procent van de premiebetalers had toen een basispolis waarvoor een goedkoper alternatief bestond. Mogelijk 9,8 miljoen verzekerden betaalden te veel. Dat zal dit jaar niet veel anders zijn.

In deze bijlage proberen we de zorgverzekering op veel manieren te tackelen. Uiteindelijk doel is onze lezers te helpen bij het kiezen van voor hen de beste verzekering. We kijken naar de wettelijke veranderingen, vergelijken Nederland met het buitenland, onderzoeken onze levensfasen en proberen in zeven stappen de weg naar een nieuwe verzekering te vinden.

Kies wat je lezen wil. Hier en daar verwijzen we naar een handige rekenhulp van de vergelijkingssite Independer, een zusterbedrijf van deze krant dat onafhankelijk en ongebonden adviseert, transparant en in het belang van de individuele consument. En stap uiterlijk 31 december over, dat scheelt veel rompslomp daarna.

Is het allemaal te veel? Begin dan aan het eind. Op pagina 15 vertellen we hoe je je weerstand tegen ogenschijnlijk ingewikkelde vraagstukken overwint. Ik denk dat mijn opa het zwaarder had.