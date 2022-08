De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar een nieuw recordniveau van 9,1 procent, aangejaagd door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levens- en genotmiddelen. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zei eerder op de dag dat in Nederland de inflatie in augustus is uitgekomen op een record van 13,6 procent . Waarom is de inflatie in Nederland hoger dan elders in Europa?

Eerst een korte uitleg. Inflatie is de gemiddelde stijging van de prijzen voor goederen en diensten die de consument koopt. Oftewel hoeveel duurder het leven wordt in een jaar tijd. Je geld wordt dus minder waard door inflatie. In augustus werd een nieuw inflatierecord gebroken in Nederland: een ongekende 13,6 procent op jaarbasis, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat wil zeggen dat goederen en diensten gemiddeld 13,6 procent duurder zijn geworden dan in augustus vorig jaar.

Zoom je in op een kortere termijn, dan blijken de prijzen in een maand tijd (van juli tot augustus) gemiddeld 2,3 procent te zijn gestegen. En dat is fors, beaamt ook Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sterk opgelopen gasprijs

Het gemiddelde prijspeil in Nederland lag in juli 11,6 procent hoger dan een jaar geleden. Zo hoog was die niet meer in de afgelopen veertig jaar. Grote boosdoener is de sterk opgelopen gasprijs, maar ook de daaraan gekoppelde prijs voor elektriciteit en de dagelijkse boodschappen maken het leven duurder.

Dat is overal in Europa zo, blijkt uit de laatste cijfers van Eurostat. Toch ligt de inflatie in Nederland boven het Europees gemiddelde, en is na Estland, Letland en Litouwen de hoogste van Europa. Hoe kan dat? ,,Het heeft met name met de energieprijzen te maken’’, verklaart Van Mulligen.

,,Ten eerste is de manier van meten van belang. Energiebedrijven vertalen de hogere energieprijzen sneller naar hogere tarieven. Niet alle klanten hebben al last van die hogere tarieven, maar ze worden wel gebruikt om de inflatie te berekenen. Dat zorgt dus voor een hoog inflatiecijfer.’’

Huizen verwarmen

Daarnaast wordt in Nederland meer gas gebruikt om huizen te verwarmen, terwijl elders in Europa bijvoorbeeld meer stookolie wordt gebruikt. Dat maakt Nederland gevoeliger voor de gascrisis dan andere landen. Als derde oorzaak benoemt de hoofdeconoom de diverse maatregelen die in Europa zijn genomen om de koopkracht op peil te houden.

,,Die maatregelen hebben ook invloed op de inflatiecijfers. Overal in Europa is het een probleem en veel landen hebben maatregelen getroffen. In Nederland is wel iets gedaan, maar minder dan in andere landen. Bovendien zijn in Nederland de lagere inkomens gecompenseerd, maar omdat dat via het inkomen is gegaan, zie je die compensatie niet terug in de inflatiecijfers’’, aldus de econoom.

Het CBS publiceert later het maandcijfer over de inflatie volgens zijn eigen rekenmethode. Daarin worden onder andere de kosten voor wonen bijgehouden, zoals de huurprijzen. De Europese methode laat die buiten beschouwing. Van Mulligen vreest de grootste stijging sinds januari 1975. ,,Dat zou een na-oorlogsrecord betekenen. Met name voor de lage inkomens - en dat zijn toch zo'n 1,5 miljoen huishoudens - is dat dramatisch.’’

