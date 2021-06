Wat betekent het voor Nederland? En nog negen vragen over wereldwijde winstbelasting

De economie gaat van het slot! Maar komt de file ook weer terug?

4 juni Na de donkere dagen van de pandemie breekt de zon door, de economie gaat stapje voor stapje van het slot. Maar daarmee liggen ook volle wegen op de loer. Het kan nog een paar jaar duren, maar dan staan we ouderwets vaak in de file. Of is er nog een geitenpaadje naar anders en beter?