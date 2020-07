‘Wat Farmers Defence Force doet is geen actievoeren maar intimidatie’

In Boxtel staat een slachterij waar iedere dag 20.000 varkens worden geslacht. Bij een steekproef in juni bleek dat 1 op de 3 medewerkers daar was besmet met het coronavirus. Toch bleef de virusbrandhaard open, want anders konden boeren hun beesten niet kwijt. Onze vleesindustrie is zo efficiënt ingericht dat er dagelijks tienduizenden varkens dood moeten. Een discutabele beslissing, want er is nog steeds geen duidelijkheid waarom slachterijen zo vaak door het virus worden getroffen - ligt het aan de arbeidsmigranten, de koelsystemen of de dode dieren? Geen wonder dat Boxtelnaren zich zorgen maken. Ze willen niet dat Vion het volgende Tönnies wordt. Een groep Brabanders ging daarom een paar weken geleden de straat op.