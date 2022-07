Wat is de toekomst van de kas? Glastuinders zoeken duurzame oplossingen

Met zweetdruppels op het voorhoofd loopt Wouter van den Bosch (31) door zijn kas met groene paprika’s. Buiten is het kwik de 25 graden al gepasseerd op deze ochtend, binnen in de kas ligt de temperatuur nog veel hoger. In deze tijd van het jaar hoeft de jonge glastuinder zich geen zorgen te maken over de energierekening. Toch laat hij vandaag een isolatiescherm in de kas plaatsen van enkele honderdduizenden euro’s. ,,Dat is veel geld, maar door de hoge energiekosten is het toch de moeite waard”, verklaart Van den Bosch.