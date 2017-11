Wat kan wel/niet op de werkvloer: 'Pas op met elke aanraking'

2. Een mannelijke collega heeft net gehoord dat een familielid is overleden: een vrouwelijke collega troost hem met een arm om zijn schouder. Wel/niet oké?

,,Niet oké. Wees áltijd terughoudend met aanrakingen, van wat voor aard dan ook. Er zijn namelijk altijd mensen die er niet op zitten te wachten om betast te worden, zéker niet als ze op hun kwetsbaarst zijn. Doe het dus pas als je de collega goed kent en weet dat hij het op prijs stelt. En als je twijfelt zeg dan: ik zou je graag een knuffel geven maar ik weet niet of jij dat wel wil.’’



3. Werkoverleg vindt normaal altijd in het kantoor plaats. Een mannelijke leidinggevende stelt een man uit zijn team voor het een keertje in het café om de hoek te doen. Wel/niet oké?

,,Niet oké. Want werkkwesties bespreek je in principe in een werkcontext, dus op kantoor, en niet in een sociale context, zoals in de kroeg. Het kan voor verwarring zorgen: zitten we hier nu als collega’s of niet? Er zijn natuurlijk uitzonderingen: in sommige branches is het normaal om op een andere plek te brainstormen dan de werkplek.’’



4. Er staat een seksvideo van twee Hollywood-sterren op internet: de hele wereld gonst ervan. Een vrouwelijke collega laat haar vrouwelijke collega’s een fragmentje zien. Wel/niet oké?

,,Dit is nooit oké, want je moet nimmer dingen als seks en erotiek binnen de werkcontext halen, ook al gaat het in dit geval om het gesprek van de dag.’’



5. Een vrouwelijke collega houdt de drukke lift nog net open voor een mannelijke collega en roept: ‘voor jou is er altijd een gaatje’. Wel/niet oké?

,,Dit kan best oké zijn als het om een collega gaat die nóóit op dubbelzinnigheden betrapt wordt. Want we moeten niet overal iets dubbelzinnigs in zien. Zo hoorde ik laatst dat een leraar het in de klas niet eens meer over ‘aftreksommen’ durft te hebben. Betreft het een collega die áltijd dubbelzinnig doet, dan is het natuurlijk anders. Dan is het wel over de schreef.’’