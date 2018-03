Wat kost een scheiding?

Online seksshop Pabo failliet, tientallen personeelsleden op straat

27 maart Na de Duitse tak is ook het Nederlandse deel van Beate Uhse, moederbedrijf van erotisch postorderbedrijf Pabo in Walsoorden, failliet. Dat laten meerdere ingewijden weten aan deze krant. In Walsoorden werken vele tientallen mensen. Pabo is onbereikbaar voor commentaar.