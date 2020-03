‘We doen bijna alle boodschappen in één keer, voor 100 euro per week bij de Lidl’

update Ook Wall Street hard onderuit door coronapa­niek en daling olieprij­zen, handel stilgelegd

15:22 De ongerustheid over het coronavirus en de forse daling van de olieprijs duwen de aandelenkoersen wereldwijd in het rood. Nadat eerder al de beurzen in Azië en Europa kelderden, zijn nu ook de Amerikaanse beurzen fors in de min geopend. De verliezen zijn zo groot dat de handel zelfs tijdelijk is stilgelegd.