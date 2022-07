We gaan massaal gebukt onder het idee dat we niet zelfstandig mogen denken

Met video Dit bedrijf uit Deventer heeft Coca-Cola en Amazon als klant dankzij unieke manier van stapelen

Zó slim dozen op pallets stapelen, dat je daardoor Coca-Cola en Walmart als klant hebt. Daar werd WSR Solutions/SAT Technologies uit Deventer groot mee. Nu richt het bedrijf zich ook op klanten dichter bij huis. ,,Waar de orderpicker in het magazijn nu een uur mee bezig is, kan hij dat dankzij onze software met een slimme stapeltool in tien minuten.”

21 juni