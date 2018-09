'We geloven reclamecampagnes zonder de feiten te checken'

Rabobank is dit jaar de winnaar van de Liegebeest verkiezing, waarmee Wakker Dier misleidende claims aan het licht wil brengen. In een gelikte campagne met de slogan ‘Growing a better world together’ doet de bank alsof ze de voedingssector wil verduurzamen. In realiteit investeerde Rabo de afgelopen vijf jaar bijna zeven miljard euro in KFC en McDonald's en stak geld in een Oekraïense plofkippenfabriek, waar jaarlijks honderden miljoenen kippen worden verwerkt.