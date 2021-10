Webwinkel Coolblue wil deze maand naar beurs Amsterdam

Coolblue is voor 49 procent in handen van investeerder HAL. Topman en medeoprichter Pieter Zwart bezit ongeveer 50 procent van de aandelen. Ook financieel directeur Daphne Smit bezit aandelen. HAL, Zwart en Smit gaan nu stukken verkopen. Zwart spreekt in een toelichting van de ‘volgende logische stap in de ontwikkeling van Coolblue’, dat in 1999 werd opgericht ,,Ik heb heel veel zin om in de komende weken, samen met iedereen die erbij betrokken is, deze stap te gaan zetten.”