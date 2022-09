Webwinkelen is groener dan fysiek shoppen: wie hart heeft voor het milieu bestelt online

Directeur Roel uit Deventer gooit het na corona over een andere boeg: ‘Thuis is nu heel Europa’

Directeur Roel Smabers (56) van het Deventer ict-bedrijf Parantion was tweeënhalf jaar geleden een van de eerste coronapatiënten in Nederland. Hij schreef er voor zijn collega’s een verhaal over en besloot dat ze ‘alles anders’ zouden gaan doen. Wat is daarvan terechtgekomen?

6 september