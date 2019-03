Wéér miljardenboete voor Google vanwege machtsmisbruik

Met zijn advertentiedienst AdSense maakte het misbruik van zijn sterke marktpositie, maakte EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) zojuist bekend. Websites die een Google-zoekbalk op hun pagina plaatsten, zouden verplicht zijn geweest om enkel advertenties via AdSense te plaatsen.

Google zorgde er meer dan tien jaar voor dat andere bedrijven niet eerlijk konden concurreren op de online-advertentiemarkt door beperkingen in contracten met websites van derde partijen op te leggen, aldus Vestager: ,,Dit is illegaal onder de EU-mededingingsregels.’’ Ook consumenten ondervonden nadeel, blijkt volgens haar uit onderzoek.

Marktaandeel

Via AdSense leverde Google als bemiddelaar advertenties voor onder meer blogs en kranten- en reissites. In Europa had het bedrijf tussen 2006 en 2016 op dit gebied een marktaandeel van meer dan 70 procent. Concurrenten als Microsoft en Yahoo konden er vanwege exclusiviteitseisen met uitgevers niet tussenkomen, omdat in honderden contracten was opgenomen dat alleen zoekadvertenties via AdSense waren toegestaan. In andere contracten mochten advertenties van concurrenten alleen op minder prominente plekken worden getoond.

Het onderzoek naar AdSense liep sinds juli 2016. Google stopte de onrechtmatige praktijken enkele maanden daarna. De maximale boete die Brussel had kunnen opleggen, is 10 procent van de jaaromzet. De 1,49 miljard komt overeen met 1,29 procent van de omzet van Google over vorig jaar. De hoogte is mede berekend op basis van de waarde van Googles advertentie-inkomsten en de zwaarte van de overtredingen.

,,We hebben al een groot aantal wijzigingen in onze producten doorgevoerd om tegemoet te komen aan de zorgen van de Commissie’', reageert Kent Walker, vicepresident van Google. ,,In de komende paar maanden zullen we verdere updates uitvoeren om meer zichtbaarheid te geven aan concurrenten in Europa.’’

Twee boetes

De afgelopen jaren legde de Europese Commissie al twee keer eerder een fikse boete op. In 2017 moest het bedrijf een boete van 2,4 miljard euro betalen omdat het zijn eigen productvergelijker voortrok in de resultaten van zijn zoekmachine. Een jaar later volgde een bedrag van 4,34 miljard euro, omdat het zichzelf bevooroordeelde door zijn diensten vrijwel verplicht te koppelen aan afname van Android door telefoonmakers.