'Werken is gezond, ook als je kanker hebt'

Het gaat om kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers, in de horeca, detailhandel of de bouw. Als de proef slaagt, kan de al lange tijd problematische re-integratie van kankerpatiënten worden verbeterd.

,,Goede begeleiding moet eerder in beeld komen'', zegt Ragna van Hummel, zelf ex-patiënt en als directeur van re-integratiebedrijf Re-turn bij de proef betrokken. ,,Niet pas na de behandeling of als werken niet gaat. De proef biedt bewegen, psychosociale hulp en begeleiding naar werk. Je krijgt hulp, maar niets moet. Meer mensen dan je denkt willen tijdens hun behandelingen gedeeltelijk blijven werken. Of als hun behandelingen zijn afgerond, de draad weer oppakken. Je kunt je werk in je voordeel gebruiken. Het helpt je herstel. Werken is gezond, ook bij kanker.''

Een goede re-integratie is niet altijd hetzelfde als volledige terugkeer, benadrukt Van Hummel. ,,Mensen met kanker zijn vaak sneller moe en kunnen zich minder goed concentreren. Ze zijn bovendien heel wisselend belastbaar. Het gaat dus altijd om werk naar vermogen. Maar aangepast werk is ook volwaardig werk. Steeds meer werkende mensen overleven kanker en ook mensen die niet meer genezen, kunnen nog jaren een kwalitatief goed leven hebben. Ik hoop dat de angst over kanker op het werk afneemt. We moeten deze mensen niet afschrijven.''

Ziekengeld

Simon Klomp is specialist arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij ASR /De Amersfoortse, die als enige verzekeraar betrokken is bij de proef. Succes kan een half miljoen euro aan besparingen opleveren, doordat minder ziekengeld hoeft te worden uitgekeerd. Maar als de proef slaagt, kan elke concurrent met de methode aan de slag gaan.

Klomp vindt dat geen probleem. ,,Helpen met vernieuwingen geeft een voorsprong. Een half miljoen besparen vinden we mooi, maar wij zijn ook van goede re-integratie. Dus nog mooier is dat de werkgever zo een gemotiveerde en vaak ervaren kracht terugkrijgt. Dat de werknemer niet dieper in de put komt doordat de baan wegvalt.''