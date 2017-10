Werkgevers ook tegen stijgende AOW-leeftijd

Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Slechts 21 procent van de ruim 1300 ondervraagde werkgevers is tevreden over de huidige regeling. Daarbij is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Hoe langer we leven, hoe langer we moeten blijven werken.



Werkgevers zien vooral een probleem bij de zware beroepen. Maar liefst acht op de tien werkgevers vindt dat werknemers met een zwaar beroep eerder AOW moeten krijgen. In de sector Industrie is zelfs 85 procent van de werkgevers voorstander van die maatregel.