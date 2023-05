Werkgevers overbieden elkaar met bonussen en extra salarisschalen in strijd om schaars personeel

Werkgevers trekken de portemonnee in de strijd om het schaarse personeel. Dat geldt zowel voor het werven van nieuw personeel als het behoud van zittende werknemers. Ook de grote werkgevers zitten met de krappe arbeidsmarkt in de maag.

Uit een groot onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder de eigen leden blijkt dat de zogenoemde aanbrengbonus de meest populaire beloning is. Dan krijgt een werknemer een bonus als die een nieuw personeelslid aanbrengt. Zes op de tien werkgevers zegt die bonus uit te keren. Twee jaar geleden was dat een kwart minder.

Eén van de bedrijven die met zo'n aanbrengbonus werkt is Nefit-Bosch, gevestigd in Deventer. Werknemers kunnen daar een premie krijgen als ze personeel aandragen bij bepaalde vacatures. Maar men kijkt verder vooral extra aandacht aan aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar voldoende uitdagingen, carrièremogelijkheden, de mogelijkheid tot thuiswerken en deeltijdmogelijkheden. Dat doen we nu meer dan in eerdere jaren.’’

Scania, één van de grootste werkgevers van de regio Zwolle, merkt ook de krapte op de arbeidsmarkt. Over een aantal weken begint de vrachtwagenfabrikant eveneens met een aandraagbonus.

Nieuwkomer

Maar de portemonnee wordt ook getrokken voor de nieuwkomer. Zo vallen nieuwe werknemers in 45 procent van de gevallen in een hogere salarisschaal dan waar ze gezien hun ervaring recht op hebben. Twee jaar geleden deed nog 37 procent van de werkgevers dat. Andere populaire manieren om mensen extra te belonen, zijn het uitkeren van en arbeidsmarkttoeslag en een hogere reiskostenvergoeding of verhuiskostenregeling. Ook krijgen nieuwe werknemers vaker een entreebonus.

De werkgevers kijken niet alleen naar nieuw personeel. In deze tijde van schaarste is het ook belangrijk het zittend personeel vast te houden. Een op de tien werkgevers geeft daarom een zogenoemde blijfpremie aan het vaste personeel. Dat was in 2021 nog een op de twaalf werkgevers.

Creatief werk

Niet alle bedrijven geloven in een op financiële impulsen gestoelde aanpak. Bij IT-bedrijf Topicus in Deventer bijvoorbeeld, volgens mede-oprichter en directeur Henk Jan Knol. ,,Je kunt wel met geld gaan strooien, maar daar raak je mensen niet mee. Natuurlijk is het belangrijk dat je marktconform salaris bied en dat doen we dan ook. Maar de echte aantrekkelijkheid zit hem erin dat je als werknemer creatief kunt werken naar mooie oplossingen om het onderwijs of de zorg te ondersteunen.’’

Ook is er volgens Knol veel aandacht voor het bieden van goede arbeidsvoorwaarden, zoals de mogelijkheid om deels thuis te werken. ,,Tevreden werknemers zijn de perfecte ambassadeurs. Voor personeelsleden die nieuw personeel binnen halen hebben we wel een aanwasbonus. Zo konden zij bijvoorbeeld een fiets krijgen.’’

Vijver

Met wat voor middelen dat dan ook gebeurt, de AWVN is niet gelukkig met de tegen elkaar opbiedende werkgevers. ,,Het maakt de vijver waarin we vissen niet voller. Maar het drijft de loonkosten wel op’’, zegt Anne Megens, directeur beleid en advies bij de AWVN. ,,Het zorgt er voor dat mensen sneller van baan wisselen en daardoor loopt er kennis en ervaring weg.’’