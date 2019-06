Werkgevers willen lonen laten meegroeien met economie

Als het aan De Boer ligt ademen de lonen voortaan mee met de economische groei. Als het goed gaat krijgen mensen er extra bij, als het minder gaat komt er minder extra binnen. ,,Als de economie lekker draait hebben de werknemers daar plezier van’’, aldus De Boer in een interview met deze krant.

De werkgeversvoorman is niet voor een algemene loonsverhoging voor alle werkenden. In de ene sector kan dat gemakkelijker dan in de andere sector. ,,Als je in de detailhandel alle lonen met vijf procent verhoogt kan iedere zaak sluiten.’’

De Boer wil afspraken maken met de vakbonden en de politiek over het akkoord. De overheid moet stoppen met lastenverzwaringen voor bedrijven en werknemers vindt De Boer. ,,Onder Rutte zijn de collectieve lasten doorgeschoten. Een werknemer is nu maandelijks 300 euro meer kwijt aan sociale lasten dan in 2008’’.

Boosheid

De werkgevers hebben begrip voor de maatschappelijke boosheid over de beloning van topmannen bij grote bedrijven. ,,Dat mag wel een tandje minder, vind ik. Ik doe een oproep aan de topmannen en de raden van commissarissen om meer rekening te houden met hoe dit in de maatschappij wordt beleefd. Deze discussie is niet goed voor de positie van het bedrijfsleven.’’

De baas van VNO-NCW wil de salarisdiscussie gebruiken voor een veel breder akkoord met de vakbonden en de politiek. ,,De discussie over de lonen gaat vooral over de verdeling van het geld. Maar we moeten ook nadenken over hoe we het verdienen. Mensen maken zich zorgen over hun baan. Houd ik die en is er straks nog werk voor mijn kinderen.’’

De werkgevers willen een analyse van de kansen en bedreigingen voor het bedrijfsleven. ,,Hoe blijven Nederlandse bedrijven overeind in de internationale concurrentie. Hoe gaan we om met kunstmatige intelligentie en wat betekent het voor de werkgelegenheid. We moeten werknemers weerbaar maken naar de toekomst.’’

Samen met afspraken over de loonontwikkeling en lastenverlichting voor burgers en bedrijven moet dat een nieuw sociaal akkoord opleveren. ,,ik noem het een Balansakkoord’’, aldus De Boer. Over de precieze uitwerking laat hij zich niet uit. ,,Ik denk dat ik een fout maak als ik vooraf zeg ‘dit is wel bespreekbaar en dat niet’. Ik wil het gesprek open ingaan.’’