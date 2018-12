Wie arm is kan zijn recht op hulp niet pakken

Wat als ik u nu zeg, dat vier op de tien volwassenen in de bijstand onder de armoedegrens leven. Dat drie van die vier aan de antidepressiva zit (vier keer zo veel als werkenden). Dat kinderen die opgroeien in een huishouden dat van de bijstand moet rondkomen, vaker arm zijn dan niet arm. Dat die armoede-grens nog iets wezenlijks verhult: het zegt niets over hoe arm mensen zijn, alleen dát zij van minder dan het minimale moeten rondkomen. In de praktijk moeten armen het doen van een bedrag dat steeds verder onder die armoede-grens ligt. In 2016 had een doorsnee arme, 2300 euro minder dan nodig wordt geacht voor een minimale kwaliteit van leven.