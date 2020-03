Wie is er bang voor coronakoersen? Jonge beleggers staan in de rij voor de beurs

Het was jarenlang een vertrouwd beeld. Als de beurzen al een tijd aan het stijgen waren stapten de particuliere beleggers massaal in. Aangelokt door de verhalen van mooie rendementen en weinig risico werd het spaargeld omgezet in aandelen en obligaties. En als de beurs dan onderuit ging stapten ze weer massaal uit, een illusie en een flink pak euro’s armer.