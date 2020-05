Wie wint de strijd om de Hema? ‘Speelbal van het grootkapitaal’

De groep schuldeisers - het gaat voornamelijk om professionele beleggers - hebben hun plan voorgelegd aan de Hema-directie. Het bedrijf bevestigt in gesprek te zijn met de schuldeisers. ,,Deze gesprekken passen in onze plannen om te komen tot een gezonder schuldniveau. Op die manier zullen we nog beter in staat zijn om te kunnen investeren in het bedrijf en in verdere groei’’, laat een woordvoerster weten. Over de inhoud van de lopende gesprekken doet Hema geen mededelingen. Boekhoorn zelf wil niet reageren.