Winkeliers zetten vorige maand bijna 10 procent meer om

De forse stijging staat niet op zichzelf. In voorgaande maanden werd ook al beduidend meer omgezet. De laatste keer dat de winkelverkopen daalden was in april tijdens de eerste lockdown. Ook winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren behaalden vorige maand een forse omzetgroei.

Met winkels in voedingsmiddelen ging het eveneens goed. Supermarkten konden ruim 5 procent aan extra opbrengsten bijschrijven. En de omzettoename van de speciaalzaken lag met bijna 10 procent voor zevende maand op een rij ruim boven de 5 procent.



Webwinkels deden eveneens goede zaken. Hun omzet kwam bijna 44 procent hoger uit. Wat opviel is dat ook de online-omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is fors toenam, met meer dan 72 procent. Sinds het CBS een aantal jaar geleden met de publicatie van de internetverkopen begon is de groei alleen in april 2020 hoger geweest.

Volledig scherm © ANP

Kledingwinkels

Niet alle winkels profiteerden van de trend. Na een kleine opleving in het tweede kwartaal kampten kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren in november voor de tweede opeenvolgende maand met sterke omzetverliezen.

Het statistiekbureau heeft de omzetcijfers gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in november. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 5,4 procent hoger dan in november 2019.