Winkelketen Big Bazar steeds verder in de problemen

Deze week werd bekend dat een verhuurder van een winkelpand in Goes faillissement heeft aangevraagd voor Big Bazar. Het incassobureau van Konings heeft het verzoek namens de verhuurder ingediend bij de rechtbank in Amsterdam vanwege achterstallige huur. De totale huurschuld van Big Bazar voor het pand in Goes komt neer op 20.000 euro.



De verhuurder in Goes is echter niet de enige die wacht op zijn huur. Zo kwam in juli aan het licht dat twee Big Bazar-filialen in Noord-Holland hun deuren moesten sluiten wegens huurachterstanden. Ook zouden er achterstanden zijn in Vlaardingen en ‘s-Gravenzande. Een filiaal in Beverwijk moest op last van de rechter worden ontruimd, nadat bijna 50.000 euro aan huur niet was betaald.



De rechtbank in Leeuwarden heeft Big Bazar daarnaast eveneens veroordeeld een vestiging in die stad te ontruimen. Daarvoor heeft het bedrijf tot eind augustus de tijd. Ook daar was de huur van april tot en met juni dit jaar niet betaald, met een achterstand van ruim 41.000 euro tot gevolg. In dit geval hangt Big Bazar ook nog een dwangsom boven het hoofd, van 5000 euro voor iedere dag of dagdeel dat het pand niet ontruimd is na de deadline.



De winkelketen heeft eerder al laten weten moeite te hebben om de financiële lasten te dragen, maar zegt maatregelen te treffen om de kosten te verlagen. Big Bazar wijt de problemen aan de hevige stijging van de energieprijzen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Daardoor geven bezoekers van de winkels, ruim 120 in totaal, volgens Big Bazar minder uit dan voorheen. Bij de keten werken ongeveer 1400 mensen.