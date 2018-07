Winkels ook in Biblebelt open op zondag

Vijf jaar nadat het toenmalige Kabinet van VVD en PvdA de winkeltijden als vrije keuze aan gemeenten liet, mogen winkeliers al in zeven op de tien plaatsen (68 procent van alle gemeenten) hun deuren openen. Twee jaar geleden was dat zes op de tien. In 29 nieuwe collegeakkoorden is bovendien afgesproken om de zondag vrij te geven of aanzienlijk te verruimen.



Zo mogen winkeliers in Zwolle vanaf 1 augustus op zondag open zijn, ook het nieuwe stadsbestuur van Enschede staat het ondernemers toe hun winkel die dag te openen.



Vooral in Noord-Holland, Noord-Brabant, Drenthe en Limburg gelden nauwelijks nog restricties aan de koopzondag. Opvallend is dat de koopzondag nu ook oprukt in meer behoudende provincies als Overijssel en Zeeland. Zo mogen winkeliers in Goes op alle zon- en feestdagen open zijn. Ook relatief christelijke plaatsen als Harderwijk, Hardenberg en het Zuid-Hollandse Bodegraven krijgen ruimere zondagopeningen.