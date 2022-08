Winkels verkopen minder, maar boeken hogere omzet door inflatie

Gazprom verlaagt gasleve­ring Nord Stream nog verder, gasprijs stijgt meteen met 10 procent

Het Russische staatsgasconcern Gazprom gaat woensdag de gaslevering via de belangrijke pijplijn Nord Stream 1 verder verlagen van 40 naar 20 procent van de maximale capaciteit. Volgens Gazprom is dat vanwege onderhoud aan een turbine, maar Duitsland verwijt Rusland dat het de gaslevering gebruikt als politiek middel. De gasprijs is inmiddels gestegen met tien procent.

25 juli