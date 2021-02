Winst daalt met 50 procent: Rabobank schrapt circa 5000 banen

Bedrijf schaak­groot­mees­ter Magnus Carlsen neemt Nederland­se uitgeverij over

3 februari Play Magnus Group (PMG), het bedrijf van de Noorse schaakgrootmeester Magnus Carlsen, neemt de Alkmaarse uitgeverij Interchess over. Interchess staat in de schaakwereld vooral bekend als de uitgever van het toonaangevende magazine New in Chess.