Winst is uit, moraal is in: ‘Bedrijven kunnen zorgen om milieu niet negeren’

ABN Amro liet na 5 miljoen klanten apart te screenen en bestempel­de ze als ‘betrouw­baar’

20 november ABN Amro heeft bij het samengaan met Fortis in 2010 nagelaten om al haar ruim 5 miljoen particuliere klanten individueel te screenen. In plaats daarvan werden de klanten zonder enig onderzoek als betrouwbaar bestempeld. Ze werden ingedeeld in de laagste risicocategorie. Dat is nog altijd het geval, zo meldt NRC.