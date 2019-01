Winst loopt terug bij Netflix

AFM uit bezorgd­heid over no-dealbrexit

17 januari De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het zorgwekkend dat tien weken voordat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie beoogt te verlaten, er nog steeds grote onzekerheid is over de voorwaarden. In combinatie met de verdeeldheid in het Britse parlement vergroot dit volgens de toezichthouder de kans op een no-dealbrexit.