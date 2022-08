Winstmakend Schiphol is begonnen met betalen claims van reizigers

De compensatieregeling staat open voor extra kosten die reizigers tussen 23 april en 11 augustus maakten. Ze hebben nog tot eind september om zich bij Schiphol te melden. De luchthaven betaalt alleen kosten die niet door bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen of de verzekering worden vergoed. Ook over de kosten die Schiphol mogelijk moet maken vanwege schadeclaims van luchtvaartmaatschappijen en touroperators wilde Carsouw nog geen uitspraken doen. ,,We hebben afspraken gemaakt over de meivakantie, maar over de rest zijn we nu in gesprek. Die gesprekken lopen nog.”



Intussen gaat Schiphol er alles aan doen om te zorgen dat het niet nodig is om ook na oktober een maximumaantal reizigers in te stellen. Volgens topman Dick Benschop is het vooralsnog niet duidelijk of er ook in november en december dergelijke beperkingen zullen zijn. ,,Die analyse moet nog gemaakt worden. Maar waar we heen willen, is dat het niet nodig zal zijn.” Maar mocht het toch nodig zijn, dan ‘zullen we het doen’, aldus Benschop. ,,Omdat het in belangrijke mate aan de kwaliteit van de reiservaring bijdraagt.”