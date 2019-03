Woede personeel Jumbo over arbeidsvoorwaarden neemt toe: ze nemen ons niet serieus

De onrust op de werkvloer van de distributiecentra van Jumbo neemt verder toe. Inmiddels hebben 600 van de 3000 distributiemedewerkers hun vertrouwen opgezegd in zowel de eigen ondernemingsraad (OR Supply Chain) als de centrale ondernemingsraad (COR).

De werknemers zijn het niet eens met de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) die de Jumboleiding intern afsprak met de ondernemingsraden. Volgens een deel van het personeel is deze avr een dictaat van Jumbo en houden de raden te weinig rekening met de belangen van de werknemers. Ook eisen ze meer loon en de garantie dat vaste banen overeind blijven.



De opstandelingen dreigden vorige week met vervolgstappen als de ondernemingsraden geen afstand namen van de avr. Tot nu toe zijn beide partijen nog niet nader tot elkaar gekomen. ,,We hebben beloofd dat we begin volgende week op deze kwestie terugkomen. We zijn intern aan het bespreken hoe we hiermee omgaan. Het liefst zien we dat iedereen het met elkaar eens is, maar dat is lastig. Verder kan ik nog niet op de zaken vooruitlopen’’, laat Piet Otsen, voorzitter van de OR Supply Chain desgevraagd weten.

Grzegorz Graduszewski meldt namens de opstandige distributiemedewerkers dat de boosheid snel toeneemt. ,,Daarom zijn we doorgegaan met onze handtekeningenactie. Vorige week hadden we er ruim 200, nu drie keer zoveel. Het feit dat de ondernemingsraad reageert met ‘we gaan er inhoudelijk op terugkomen’, zegt in onze ogen dat ze zich juridisch willen indekken en waarschijnlijk met de bedrijfsleiding overleg plegen.’’

Klacht

Staken is nog een brug te ver, het personeel wacht af waar de raden mee komen. Wel hebben Graduszewski en zijn mensen besloten een klacht in te dienen bij de SER, de Sociaal-Economische Raad. De bedrijfscommissie van de SER kan bemiddelen bij een geschil dat heeft te maken met de Wet op de ondernemingsraden, de WOR. ,,We moeten afwachten wat het oplevert, het advies van de SER is niet bindend, maar wellicht helpt het ons uit de impasse te komen.’’

Jumbo besloot vorig jaar de vakbonden te passeren en rechtstreeks met de ondernemingsraden te onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden. De oude afspraken uit de cao vervallen per 1 april. Jumbo en de vakbonden sloten in april 2016 voor het laatst een cao voor een periode van een jaar. Toen het een jaar later tijd was voor nieuwe arbeidsvoorwaarden konden beide partijen het niet eens worden over de loonsverhoging.



Na maanden van geruzie en acties besloot Jumbo de bonden terzijde te schuiven en in gesprek te gaan met de eigen ondernemingsraad. Dat leidde tot de avr, iedere werknemer kreeg de keus wel of niet akkoord te gaan met die afspraken (dit jaar is er bijvoorbeeld een loonsverhoging van 1,5 procent afgesproken). Wie niet akkoord ging, kreeg geen loonsverhoging.

Onderdeel van het spel

De directie van Jumbo liet vorige week weten dat maar een klein deel van het logistiek personeel de avr niet heeft ondertekend, 80 procent heeft dat wel gedaan. ,,Wij zien de brief aan de ondernemingsraden als onderdeel van het spel dat de vakbonden spelen en hebben sterk de indruk dat de bonden moeilijk kunnen accepteren dat hun rol bij Jumbo op het vlak van arbeidsvoorwaarden is uitgespeeld.’’