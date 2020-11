Wordt China eindelijk aangepakt? Verwachting is dat Biden samen met Europa optrekt

Friesland­Cam­pi­na schrapt circa duizend banen vanwege coronacri­sis

10:42 Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt circa duizend banen vanwege de coronacrisis. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren. Volgens de onderneming raakt de viruspandemie de resultaten en is daarom besloten om besparingsmaatregelen, die anders de komende jaren hadden plaatsgevonden, nu al in gang te zetten.