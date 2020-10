Yarden hoeft gewijzigde pakketpolis niet ongedaan te maken

Deze keer ging het om het overbrengen van uitvaartdienstenpakketten in 1993 van de Vereniging voor Crematie AVVL naar AVVL Uitvaartzorg N.V. Ook bij die pakketten mag Yarden de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen, concludeert Kifid. Yarden besloot vorig jaar om zijn uitvaartverzekeringspakket voor 390.000 verzekerden te versoberen, vanwege financiële problemen. Volgens Kifid is voldoende duidelijk gemaakt dat de beperking noodzakelijk was om voldoende financiële buffers voor de toekomst te hebben. ,,Dit mede om een nog slechter scenario, zoals een faillissement van verzekeraar, te voorkomen”, stelt Kifid. ,,In een dergelijke situatie zouden de consumenten met een pakketpolis slechter af zijn."

Recente uitspraak

In de behandeling en beoordeling van deze klachtzaak heeft de geschillencommissie geen aandacht gegeven aan een recente uitspraak van de rechter, die juist stelde dat Yarden fout zat met het plotseling afwaarderen van de rechten van zijn pakketpolishouders. De rechter vond dat die wijzigingen in negentien gevallen voorlopig moeten worden teruggedraaid. Kifid keek niet naar de rechterlijke uitspraak, omdat "die uitspraak niet meer is dan een voorlopig voorziening en geen inhoudelijk oordeel bevat".



Yarden verkeerde al enige tijd in financiële problemen door de aanhoudende lage rente en ook de alsmaar toenemende kosten van uitvaarten speelden een rol. De oude pakketpolissen boden dekking voor een complete begrafenis of crematie. Nu kunnen nabestaanden een pakket van een paar duizend euro samenstellen en moeten ze de rest van de kosten bijbetalen. Kifid heeft nog ruim 120 klachten over de Yarden-pakketpolis ontvangen.



Uitvaartverzekeraar DELA zag vorige week af van de overname van Yarden. Met die vorig jaar aangekondigde deal wilde het bedrijf zijn branchegenoot de reddingsboei toewerpen, maar het juridische gesteggel maakte de deal voor DELA te riskant.