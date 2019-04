Zalando groeit (en dat hadden kenners totaal niet verwacht)

Moederbe­drijf Miller & Monroe (met 6 winkels in de regio) vraagt uitstel van betaling aan

15 april Winkelconcern Vidrea Retail heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat meldt de directie. Het bedrijf is de uitbater van mode- en lifestylewinkelketen Miller & Monroe, dat in deze regio winkels heeft in Putten, Nijkerk, Steenwijk, Dronten, Hardenberg en Rijssen. In totaal zijn er 550 werknemers verdeeld over 72 vestigingen in Nederland en 160 in Duitsland.