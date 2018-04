Zara en H&M lanceren hippe zusjes

Gerrit Zalm (65) heeft een nieuwe baan

26 april Gerrit Zalm gaat aan de slag voor kredietbeoordelaar Moody's. De oud-minister en voormalig topman van ABN AMRO is verkozen in de raad van bestuur. Moody's is blij met de aanstelling van de 65-jarige Zalm. De firma prijst onder meer de leiderschapskwaliteiten van de Nederlander evenals zijn ervaring in zowel de financiële wereld als in de politiek.