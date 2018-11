Zeeman opent 1300ste winkel in Europa: ‘We heten overal Zeeman’

Textielwinkel Zeeman opent morgen zijn 1300ste filiaal in Europa. Die nieuwe vestiging komt in de Spaanse badplaats Valencia. Op dit moment telt de keten winkels in zeven landen: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Spanje.

,,Heten jullie ook in het buitenland Zeeman?”. Het is de eerste vraag die standaard op de verkoopdirecteur van Zeeman, Wim Muermans, wordt afgevuurd als hij vertelt dat Zeeman niet alleen actief is in Nederland en België. En ja, terugkomend op die eerste vraag, zegt hij: ,,Inderdaad, ook daar heten we gewoon Zeeman. We zorgen bewust voor zo min mogelijk complexiteit in de keten, en in de gehele bedrijfsvoering. Door alles eenvoudig te houden, zijn we in staat om onze prijzen laag te houden.”

Het Nederlandse familiebedrijf is ruim vijftig jaar geleden in Alphen aan den Rijn begonnen en investeert flink in groei buiten Nederland. De groei is terug te zien in de jaarcijfers: in 2017 steeg de Europese omzet met 6,7 procent naar een nettobedrag van 585 miljoen euro.

Het nieuwe filiaal in Valencia is niet het eerste filiaal dat de keten opent in Spanje. De teller staat alleen al in Spanje op ruim 30 winkels. Eerder liet de retailer al weten naar zo'n 80 tot 90 winkels te willen. De uitbreiding in Spanje is succesvol, zo meldt Muermans van Zeeman: ,,Klanten zijn heel enthousiast over de goede kwaliteit, de verrassende stijl van onze collecties en de lage prijzen. Met die combinatie brengen we iets nieuws in Spanje.”