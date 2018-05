Zelfs de koffiejuffrouw casht mee bij beursgang Adyen

Het belooft vandaag een mooie vrijdagmiddagborrel te worden op Adyens burelen op de Keizersgracht en aan de Simon Carmiggeltstraat bij Amsterdam CS. Gisterochtend hoorden de werknemers van oprichter Pieter van der Does dat de betaalverwerker nog voor de zomer een beursnotering aan het Damrak krijgt. En nu het voltallige personeel meedoet aan het interne optieprogramma en dus aandelen bezit, kan de vlag uit.

Adyen mag bij de meeste Nederlanders onbekend zijn, het in 2006 door Van der Does gestichte financiële techbedrijf is misschien wel het grootste Nederlandse succesverhaal sinds TomTom. Met zijn softwareplatform regelt het bedrijf het betaalverkeer - van online tot toonbank - voor talloze giganten: Facebook, Uber, Netflix, AirBnB, Twitter, L'Oreal, eBay. In ons eigen land zijn onder andere De Bijenkorf, Coolblue en Rituals klant.

5 tot 10 miljard

Adyen wordt door zakenbanken inmiddels op wel 5 tot 10 miljard euro geschat. Aangezien de directie 10 tot 15 procent van de aandelen naar de beurs brengt, kunnen de werknemers tussen een half miljard tot 1,5 miljard euro in hun zak steken. Dat is alsof de Postcode-kanjer in je wijk valt.

Hemmo Bosscher, pr-manager van Adyen, nuanceert alle euforie. ,,Dit is Nederland, we hebben het niet over Silicon Valley-achtige taferelen waarbij de laagste werknemer multimiljonair wordt'', zegt hij. Hoeveel ieder personeelslid kan incasseren? ,,Dat hangt er vanaf. Voor de een zal het een leuke bonus of een vakantie zijn, voor sommigen een auto of een huis.''

Quote Voor de een zal het een leuke bonus of een vakantie zijn, voor sommigen een auto of een huis Hemmo Bosscher

Aandelen

Hij bevestigt dat alle circa 750 medewerkers aandelen bezitten, tot de koffiejuffrouw aan toe. ,,Alleen noemen we die barista.'' Achter die koffie zit trouwens een bewuste bedrijfsstrategie. ,,Met luxe koffie krijg je werknemers 's ochtends eerder naar kantoor. Want wie gaat thuis Senseo drinken als je op werk veel betere cappuccino kunt krijgen?"

Wie uiteraard het meest casht, is Van der Does zelf en zijn medeoprichters. Ook Joop Wijn profiteert, de oud-CDA'er, zit sinds begin 2017 als chief strategy in de directie van Adyen. Niet dat ze het geld nodig hebben. In 2004 verkochten Van der Does en compagnons Joost en Arnout Schuijff hun betalingsdienst Bibit aan de Royal Bank of Scotland voor 90 miljoen euro.

Twee jaar later startte Van der Does Adyen, samen met Schuijff. Die naam is Sranantongo (Surinaams) en betekent toepasselijk 'opnieuw beginnen'.

Van der Does' tweede poging blijkt nog succesvoller dan de eerste. Zeker de laatste jaren hengelt Adyen de ene na de andere grote klant binnen. In 2016 verdubbelde de omzet, vorig jaar werd de grens van 1 miljard euro gebroken. Adyen verwerkte in 2017 maar liefst 108 miljard euro aan betalingen voor zijn klanten.

Kapitaalinjectie

Ook investeerders zijn dol op Adyen. In 2015 kreeg het Amsterdamse bedrijf een forse kapitaalinjectie van Iconiq Capital. Dat is het investeringsfonds van Silicon Valley-miljonairs als Mark Zuckerberg en Twitter oprichter Jack Dorsey. Een jaar eerder haalde Adyen ook al 250 miljoen dollar binnen bij enkele grote investeerders.

Misschien wel het mooiste moment voor Adyen was het binnenhalen van eBay als klant begin februari. De Amerikanen dumpten daarvoor nota bene PayPal dat vroeger eigendom van eBay was. Voor Van der Does reden de trendy Amsterdamse club Jimmy Woo af te huren voor een on-Hollands feest. Dj's Martin Garrix, Sunnery James en Ryan Marciano werden ingevlogen om voor het personeel te draaien.

Eenhoorns

Inmiddels is het bedrijf tot wel 10 miljard euro waard. Daarmee is het één van de zeldzame Nederlandse 'eenhoorns'. Het mythologische dier staat symbool voor de zeldzame startup die weet door te groeien tot een waarde van boven de miljard dollar. TomTom lukte dat bijvoorbeeld eerder.

Het succes zal Van der Does - Quote schatte zijn vermogen vorig jaar op 150 miljoen euro - niet snel naar het hoofd groeien. Zo piekert hij er niet over met Adyen naar Silicon Valley te verkassen. ,,Geef mij Europa en Amsterdam maar," zei de ceo eerder tegen Intermediair. ,,De niet-sexy kant van innovatie komt hier beter van de grond."

Als Adyen komende twee maanden naar de beurs gaat, zal het bedrijf niet opnieuw de Jimmy Woo afhuren en ook niet de traditionele gong luiden. En vandaag op de vrijdagmiddagborrel mag de sfeer uitgelaten zijn, de champagne zal slechts spreekwoordelijk vloeien, zegt PR-manager Hemmo Bosscher. ,,We houden het op Heineken pils, goedkope wijn en chips. Het is business as usual."