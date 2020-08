Zelfs de magie van Hollywood brengt toeristen niet meer naar Sicilië

Hoogleraar economie: ‘Niet bij pakken neerzitten, we doen het eigenlijk heel goed’

25 augustus We zitten in een unieke economische crisis en Nederland doet het daarin vergeleken met andere landen eigenlijk heel goed, stelt hoogleraar economie Peter Verhoef van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Het is héél vervelend maar de kern van de economie wordt gelukkig niet geraakt. We hoeven niet bij de pakken neer te zitten.’’